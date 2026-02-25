Fatturato raddoppiato e team consolidato per una società di benefit nata a Pescara

Trusty è nata a Pescara nel 2020 come spinoff di Apio; in questi anni, è cresciuta sempre di più. Il fatturato è raddoppiato e il team consolidato. Trusty sfrutta la blockchain per la tracciabilità e la sostenibilità delle filiere agroalimentari e industriali. Il ceo è Alessandro Chelli mentre il team è composto da di 10 professionisti specializzati e segue oltre 200 clienti. Tra questi ci sono le italiane Icam Cioccolato e Pellini Caffè, la colombiana Luker Chocolate e Altromercato, punto di riferimento del commercio equo e solidale, circa 200.000 agricoltori mappati e circa 500.000 tonnellate di materie prime tracciate in 45 Paesi nel mondo. Parallelamente alla crescita del business, Trusty ha rafforzato la propria struttura interna con una squadra di professionisti altamente specializzati. La scelta strategica dell’azienda è quella di mantenere un’organizzazione snella, privilegiando competenze verticali e figure pienamente operative. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

