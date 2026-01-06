Gasperini tace dopo Lecce | silenzio stampa e incontro con i Friedkin
Dopo la vittoria a Lecce, Gasperini ha scelto di non rilasciare dichiarazioni immediatamente, optando per uno silenzio stampa. Successivamente, il tecnico ha incontrato i rappresentanti dei Friedkin, segnando un momento di confronto tra le parti. Mentre i risultati sul campo sono positivi, l’attenzione si sposta anche sugli aspetti extrasportivi, che potrebbero influenzare il futuro della squadra.
La vittoria c’è, il risultato pure. Ma al Via del Mare, subito dopo il triplice fischio, la notizia non arriva dal campo. Arriva dal silenzio. Gian Piero Gasperini, allenatore della Roma, sceglie di non presentarsi davanti ai microfoni nel post partita, rompendo una consuetudine che, nel calcio, pesa sempre più delle parole dette. Un gesto che non passa inosservato, soprattutto perché arriva dopo una prestazione convincente e tre punti pesanti. Non una sconfitta, non una polemica arbitrale, non un episodio a caldo. Proprio per questo, il silenzio assume un valore specifico e apre interrogativi. 🔗 Leggi su Sololaroma.it
