Motociclista di 19 anni si schianta con la moto contro un palo a Ottavia Roma morto sul colpo

A Ottavia, a Roma, un motociclista di 19 anni ha perso la vita dopo aver urtato un palo con la moto. L’incidente è avvenuto nel pomeriggio e ha causato la morte immediata del giovane. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, ma per lui non c’era più nulla da fare. La polizia sta indagando sulle cause dell’incidente.

Dramma nella notte a Ottavia, zona di Roma dove un giovane di 19 anni ha perso la vita in seguito a un incidente con la moto. Stando alle prime ricostruzione, il ragazzo si sarebbe schiantato contro un palo per cause ancora da chiarire. Nulla da fare per lui, i medici lo hanno dichiarato morto sul posto. Indagini in corso per ricostruire la dinamica dell'incidente. L'incidente è avvenuto nella notte tra sabato 7 e domenica 8 marzo a Roma, nella zona di Ottavia.