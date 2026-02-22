mansouri ucciso a rogoredo i dubbi sul poliziotto cinturrino accusato anche da testimoni su denaro e droga

Mansouri è stato ucciso a Rogoredo da un poliziotto, Cinturrino, che secondo testimoni avrebbe richiesto denaro e droga prima dell'intervento. Le testimonianze indicano comportamenti sospetti da parte dell'agente, alimentando i dubbi sulla natura dell'intervento. I vicini descrivono un alterco acceso e comportamenti strani del poliziotto poco prima dell'accaduto. La vicenda ha suscitato attenzione tra gli abitanti del quartiere, che attendono sviluppi ufficiali.

Carmelo Cinturrino avrebbe chiesto quotidianamente denaro e droga ad Abderrahim Mansouri. Emergono dubbi e accuse pesantissime sul poliziotto, indagato per omicidio volontario, che il 26 gennaio ha ucciso il marocchino 28enne nel boschetto di Rogoredo, a Milano, durante un controllo anti-droga. Secondo alcuni testimoni, ora ascoltati nell’ambito dell’indagine, Mansouri avrebbe iniziato a respingere le richieste di Cinturrino ammettendo anche di avere paura dell’assistente capo. I dubbi sul poliziotto Cinturrino Le testimonianze su "denaro e droga" La chiamata ai soccorsi e la pistola a salve Cinturrino e la gestione delle fasi successive allo sparo I dubbi sul poliziotto Cinturrino L’assistente capo Carmelo Cinturrino, 42 anni, pare che nella zona di Rogoredo si facesse chiamare “Luca”. 🔗 Leggi su Virgilio.it

Abderrahim Mansouri ucciso a Rogoredo da Carmelo Cinturrino, il poliziotto avrebbe mentito sui soccorsiAbderrahim Mansouri è stato ucciso a Rogoredo da Carmelo Cinturrino, un poliziotto che avrebbe mentito sui soccorsi.

Mansouri ucciso a Rogoredo dal poliziotto Cinturrino, la frase del collega e l'ipotesi sulla messa in scenaMansouri è stato ucciso a Rogoredo durante un intervento di polizia, un fatto che ha sollevato molti dubbi sulla dinamica.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: Pusher ucciso a Rogoredo, accertamenti sulla pistola trovata accanto a Mansouri (e il nodo dello zaino); Ucciso a Rogoredo, si rafforza ipotesi omicidio volontario per agente; Abderrahim Mansouri ucciso a Rogoredo da Carmelo Cinturrino, il poliziotto avrebbe mentito sui soccorsi; Cosa non torna nella storia dell’uomo ucciso da un poliziotto a Rogoredo.

Pusher ucciso a Rogoredo, si aggrava la posizione dell’agente che ha sparato: cosa sappiamoSi sta delineando una messinscena sulla finta arma che Abderrahim Mansouri avrebbe puntato contro i poliziotti. Quattro sono indagati per favoreggiamento: potrebbero aver coperto il collega Carmelo ... lettera43.it

Omicidio a Rogoredo, testimoni accusano Cinturrino: Il poliziotto chiedeva soldi e cocaina a MansouriL'assistente capo Cinturrino è indagato per omicidio volontario, i suoi quattro colleghi per favoreggiamento e omissione di soccorso ... tg.la7.it

L'assistente capo Carmelo Cinturrino avrebbe chiesto quotidianamente denaro e droga ad Abderrahim Mansouri, il marocchino di 28 anni ucciso dal poliziotto con un colpo di pistola alla testa il 26 gennaio nel boschetto della droga di Rogoredo durante un - facebook.com facebook

Tra le molte tessere mancanti nella ricostruzione dell’omicidio del 28enne pusher marocchino Abderrahim Mansouri detto Zack ucciso con un colpo di pistola nel boschetto della droga di Rogoredo a Milano e per il quale è indagato l’assistente capo del comm x.com