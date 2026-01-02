Crans-Montana si indaga per incendio colposo omicidio colposo e lesioni colpose il bilancio delle vittime è ancora parziale

La procura svizzera sta conducendo un’indagine per incendio colposo, omicidio colposo e lesioni colpose in seguito alla tragedia al bar Le Constellation di Crans-Montana, avvenuta nella notte di Capodanno. Il bilancio delle vittime è ancora parziale, con almeno 47 decessi e circa 115 feriti. Le autorità stanno accertando le cause e le responsabilità dell’incidente.

La procura svizzera ha aperto un’indagine sulla tragedia avvenuta nella notte di Capodanno al bar Le Constellation di Crans-Montana, dove almeno 47 persone hanno perso la vita e circa 115 sono rimaste ferite. La procuratrice generale del Canton Vallese, Beatrice Pilloud, ha confermato in conferenza stampa a Sion che si procede per incendio colposo, omicidio colposo e lesioni colpose, precisando che “tutte le piste sono aperte”. Secondo testimoni, una candela accesa su una bottiglia di champagne ha incendiato il soffitto quando una donna, trasportata sulle spalle di un’altra, ha tenuto la bottiglia troppo in alto. 🔗 Leggi su Cultweb.it

