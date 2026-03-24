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© Calcionews24.com - Robinio Vaz si è preso la Roma: tutti i segreti del predestinato che ha riacceso le speranze Champions di Gasperini

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La Roma scopre Robinio Vaz: non solo futuro, può essere decisivo fin da subito x.com

Da oggetto misterioso a eroe della domenica: Robinio Vaz illumina la Roma #ASRoma #LaRepubblica #RobinioVaz facebook