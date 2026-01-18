Dopo la vittoria contro il Torino, l’allenatore della Roma, Gasperini, ha commentato le prestazioni della squadra e i rinforzi recenti. Ha sottolineato le caratteristiche di Malen, evidenziando i miglioramenti di Dybala e condiviso le sue impressioni su Robinio Vaz. Le sue dichiarazioni offrono uno sguardo sulle strategie e sulle valutazioni tecniche alla base del cammino della Roma in questa stagione.

Calciomercato Fiorentina: nuova idea dalla Premier League, i Viola pensano di riportarlo in Italia! Chi è ora il grande obiettivo Camarda Lecce, Sticchi Damiani rivela: «Con 20 giorni di riposo può rientrare. Per noi non è cambiato nulla, potrà.» Calciomercato Milan, Tare esce allo scoperto: «Rinnovo Maignan e Camarda, ecco cosa succede. Sull’acquisto di un nuovo difensore.» Mercato Napoli, intesa vicina con il Nottingham Forest per Lucca: Lang verso la chiusura con il Galatasaray. E in entrata. Gasperini dopo Torino Roma: «Malen ha le caratteristiche che cercavo, migliora anche Dybala.Su Robinio Vaz dico questo» Torino, Cairo post Roma: «Zapata assente? Il mercato non c’entra. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - Gasperini dopo Torino Roma: «Malen ha le caratteristiche che cercavo, migliora anche Dybala…Su Robinio Vaz dico questo»

Torino-Roma 0-2, le pagelle: Malen (7,5) esordio perfetto, Dybala (7,5) livello superiore, Robinio Vaz (6) sfiora il gol, Adams (6)

La Roma ha conquistato una vittoria di misura contro il Torino, con un punteggio di 2-0 in trasferta. La squadra romana, grazie alle prestazioni di Malen e Dybala, prosegue la serie di risultati positivi e supera la Juventus in classifica. Le pagelle evidenziano l’esordio convincente di Malen e l’ottima prestazione di Dybala, mentre Robinio Vaz e Adams si sono distinti per impegno e occasioni create.

Calciomercato Roma, a Gasperini non basta Robinio Vaz: accelerata per Malen

La Roma si prepara alla sfida di Coppa Italia contro il Torino, in programma stasera alle 21 allo Stadio Olimpico, con l’obiettivo di qualificarsi ai quarti di finale. Nel mercato calciomercato, la società sta lavorando per rinforzare la rosa, con una particolare attenzione alla trattativa per Malen, dopo che Gasperini ha manifestato comunque interesse per Robinio Vaz.

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Retroscena Gasperini su Malen dopo la conferenza Il paragone con Zirkzee in nazionale - facebook.com facebook

Gasperini ha deciso di non parlare dopo Lecce-Roma: oggi l’incontro chiarificatore con Friedkin x.com