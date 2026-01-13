Robinio Vaz è arrivato a Roma le prime immagini del nuovo attaccante di Gasperini | CM

Robinio Vaz si trasferisce dalla Marsiglia alla Roma, consolidando il reparto offensivo del club giallorosso. La scelta nasce in sostituzione di Giacomo Raspadori, saltato in fase di trattativa. Il giovane attaccante rappresenta un investimento per il futuro, portando nuove potenzialità alla squadra di Gasperini. Di seguito, le prime immagini e dettagli sul suo arrivo nella capitale.

Saltato l’acquisto di Giacomo Raspadori, la Roma ha deciso di acquistare Robinio Vaz, giovane attaccante che lascia il Marsiglia per arrivare nella capitale. Giunto a Ciampino, il classe 2007 è stato accolto da circa venti tifosi all’aeroporto ed è pronto a iniziare la sua avventura con la squadra giallorossa che, nella serata di oggi, affronterà il Torino negli ottavi di Coppa Italia. Roma, arriva Robinio Vaz (Ansa Foto) – calciomercato.it Un rinforzo per la Roma che potrebbe non restare l’unico per la squadra di Gasperini. Oltre al giovane francese, si continuano a seguire i profili di Zirkzee e Dragusin che farebbero molto felice l’allenatore giallorosso, a caccia di nuove soluzioni, soprattutto per il reparto avanzato. 🔗 Leggi su Calciomercato.it © Calciomercato.it - Robinio Vaz è arrivato a Roma, le prime immagini del nuovo attaccante di Gasperini | CM Leggi anche: Robinio Vaz Roma, l’attaccante è arrivato in Italia: inizia l’avventura in giallorosso del classe 2007 – FOTO Leggi anche: Calciomercato Roma, a Gasperini non basta Robinio Vaz: accelerata per Malen La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online. Robinio Vaz alla Roma, Raspadori all'Atalanta: il calciomercato accelera - I giallorossi prendono la giovane punta dell'Olympique Marsiglia; l'ex Napoli sceglie Bergamo ed è pronto a firmare con la Dea ... tuttosport.com

