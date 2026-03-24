Incidente a Tor Cervara la vittima è Roberto Sandroni | si è schiantato in moto contro un palo

Da fanpage.it 24 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un incidente si è verificato in via di Tor Cervara, coinvolgendo una motocicletta e un palo della luce. La vittima, un uomo, avrebbe perso il controllo del veicolo e si è schiantato contro il palo. L'incidente ha causato danni alla moto e alla struttura urbana, senza altri veicoli coinvolti o feriti aggiuntivi. Sul posto sono intervenuti i soccorsi.

L'uomo avrebbe perso il controllo della propria moto schiantadosi contro un palo della luce su via di Tor Cervara. Nato nel marzo 1973, Sandroni aveva una compagna e una figlia. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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