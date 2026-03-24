Incidente a Tor Cervara la vittima è Roberto Sandroni | si è schiantato in moto contro un palo

Un incidente si è verificato in via di Tor Cervara, coinvolgendo una motocicletta e un palo della luce. La vittima, un uomo, avrebbe perso il controllo del veicolo e si è schiantato contro il palo. L'incidente ha causato danni alla moto e alla struttura urbana, senza altri veicoli coinvolti o feriti aggiuntivi. Sul posto sono intervenuti i soccorsi.

L'uomo avrebbe perso il controllo della propria moto schiantadosi contro un palo della luce su via di Tor Cervara. Nato nel marzo 1973, Sandroni aveva una compagna e una figlia. 🔗 Leggi su Fanpage.it Articoli correlati Roma, 53enne con la moto si schianta contro un palo della luce a Tor Cervara: morto sul colpoL'uomo viaggiava a bordo di una moto Zontes 350 GK, quando ha perso il controllo del veicolo su via di Tor Cervara a Roma. Leggi anche: Incidente mortale sulla statale Sannitica verso Afragola, auto si schianta contro palo, vittima uomo 52enne Aggiornamenti e notizie su Tor Cervara Temi più discussi: Schianto tra moto e furgone in via Ardeatina a Roma: morto un uomo di 43 anni; Traffico Roma del 24-03-2026 ore 07 | 30; Viabilità Roma Regione Lazio del del 19-03-2026 ore 09 | 10; Viabilità Roma Regione Lazio del del 17-03-2026 ore 09 | 10. Roma, 53enne con la moto si schianta contro un palo della luce a Tor Cervara: morto sul colpoL'uomo viaggiava a bordo di una moto Zontes 350 GK, quando ha perso il controllo del veicolo su via di Tor Cervara a Roma ... fanpage.it Roma, grave incidente a Tor Cervara: perde la vita un 53enneNella serata di ieri si è verificato un grave incidente stradale a Roma. Il sinistro in piazza della Cervelletta, nel quartiere di Tor Cervara. L’incidente ha visto coinvolto un solo mezzo, un motovei ... meridiananotizie.it Da MIVà le nostre colombe artigianali prendono vita Al momento le trovi in due gusti: classica e cioccolato Ma siamo sempre pronti a sperimentare… hai una richiesta speciale Scrivici! Ordinale subito, non restare senza! Via di Tor Cervara 323 - facebook.com facebook 12:04 #A24 Coda tra Svincolo di Tor Cervara e Bivio Complanare / GRA per traffico intenso sulla viabilita' ordinaria x.com