Roberto Conti cerca due giovani cantanti per Soggetto 00

Da lanazione.it 24 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Dopo il ritorno sulla scena musicale con il singolo “Sottosopra” e il progetto “Soggetto 00”, che ha segnato una nuova fase artistica tra italo-dance, sonorità rap-trap e richiami agli anni Ottanta, Roberto Conti (nella foto) e il suo team artistico rilanciano e aprono i casting per il prossimo capitolo del progetto. L’artista lucchese, già noto a livello internazionale come volto del progetto Mabel — che alla fine degli anni Novanta conquistò le classifiche europee con la hit “Disco Disco”, raggiungendo i vertici di Los 40 Principales in Spagna — è alla ricerca di due giovani cantanti da affiancare nella produzione del nuovo brano: un ragazzo di età compresa tra i 20 e i 25 anni e una ragazza tra i 18 e i 22. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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