Sanremo 2026 due serate in più coi cantanti in gara | l’ipotesi di Carlo Conti

Si diffonde l’ipotesi che Sanremo 2026 possa essere allungato di due serate, con l’aggiunta di artisti in gara. Questa possibile modifica, che riprenderebbe un format già sperimentato negli anni ’90, è ancora una voce non ufficiale ma suscita interesse tra appassionati e addetti ai lavori. La proposta, avanzata da Carlo Conti, punta a offrire più spazio alle esibizioni e alle novità del festival.

L’idea che circola è un’indiscrezione, ma non ha mancato di scatenare la curiosità del pubblico: Sanremo 2026 potrebbe allungarsi di due serate, riportando in vita un format utilizzato già dalla metà degli anni ’90. L’ipotesi, ventilata da Fanpage e legata al nome di Carlo Conti, riguarda il possibile ritorno di Sanremo Top, uno spazio post-Festival che darebbe nuova centralità ai cantanti in gara anche dopo la proclamazione del vincitore ufficiale. Come si allunga il Festival di Sanremo 2026. Per comprendere il senso di questa operazione, è necessario però guardare indietro. L’ultima edizione di Sanremo Top risale al 2002, quando alla guida c’era Pippo Baudo. 🔗 Leggi su Dilei.it

