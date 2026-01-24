Due nuove puntate di Sanremo 2026 | l'ipotesi di Carlo Conti per il Festival con i cantanti in gara

Si ipotizza il ritorno di Sanremo Top nel 2026, con due puntate a marzo dedicate ai cantanti in gara. Il format, che tra il 1994 e il 2002 premiava i concorrenti più venduti, potrebbe rendere omaggio a Pippo Baudo. La proposta, avanzata da Carlo Conti, mira a celebrare la storia del Festival e i suoi protagonisti, offrendo un momento di riflessione e approfondimento per gli appassionati.

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.