Due nuove puntate di Sanremo 2026 | l'ipotesi di Carlo Conti per il Festival con i cantanti in gara
Si ipotizza il ritorno di Sanremo Top nel 2026, con due puntate a marzo dedicate ai cantanti in gara. Il format, che tra il 1994 e il 2002 premiava i concorrenti più venduti, potrebbe rendere omaggio a Pippo Baudo. La proposta, avanzata da Carlo Conti, mira a celebrare la storia del Festival e i suoi protagonisti, offrendo un momento di riflessione e approfondimento per gli appassionati.
Sanremo Top, il format post-Festival che tra il 1994 e il 2002 ha premiato i concorrenti in gara ad aver collezionato più copie vendute del proprio progetto, potrebbe ritornare nel 2026 con due puntate a marzo: un tributo a Pippo Baudo.🔗 Leggi su Fanpage.it
Leggi anche: Sanremo 2026, nuove ipotesi sul Festival: Laura Pausini affianca Carlo Conti e il format con “le figlie di”
Leggi anche: Sanremo 2026, Carlo Conti e l’ipotesi di alzare il numero dei cantanti in gara: «Non credo di riuscire a stare nei 26». Quando verranno svelati i Big
Ecco i cantanti di Sanremo 2026 forniti da Carlo Conti al TG1 #rai #sanremo
Argomenti discussi: Gomorra - Le Origini, le anticipazioni sul terzo episodio in onda da oggi; Sono arrivate le prime immagini di Due Spicci di Zerocalcare, ecco quando debutterà la nuova serie animata; Il primo trailer di Due spicci, la nuova serie animata di Zerocalcare; Il teaser (e la data di uscita) della nuova serie tv di Zerocalcare.
Una Nuova Vita e Colpa dei Sensi: tutto sulle due nuove fiction di Canale 5Canale 5 lancia due nuove fiction italiane, 'Una Nuova Vita' e 'Colpa dei Sensi', in onda dal 28 gennaio con cast d'eccezione. serial.everyeye.it
Un professore, stasera due nuove puntate: la vita di Thomas va a rotoli e l'attrazione tra Dante e Irene è alle stelle. Le anticipazioniLa fiction Rai Un Professore torna questa sera in TV con due nuove puntate della terza stagione. Sul primo canale torna a raccontare il Liceo Da Vinci, tra esami (ormai vicini), amori giovani e adulti ... ilmessaggero.it
«Ettore sta facendo davvero di tutto per conquistare la fiducia di Odile. » Oggi, 23 gennaio 2026, tornano in onda le nuove puntate de Il Paradiso delle Signore e Un Posto al Sole, e c’è parecchia carne al fuoco. Nel nuovo episodio de Il Paradiso delle Signore, - facebook.com facebook
Si riparte! Il 15 gennaio tornano le nuove puntate dei Podcast di Engineering con i nostri esperti. Stay tuned per conoscere gli impatti della tecnologia, i trend del momento e le sfide che ci attendono! Non perderti le puntate già pubblicate: eng.it/it/insights/po… x.com
È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.