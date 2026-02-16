Umberto Veronesi 100 anni dopo la sua nascita | i suoi pensieri ribelli per cambiare il mondo
Umberto Veronesi, scienziato e pensatore italiano, è ancora ricordato oggi per le sue idee rivoluzionarie, nate dalla volontà di migliorare la società. La sua passione per la ricerca e la giustizia lo ha portato a sfidare le convenzioni, proponendo soluzioni innovative nel campo della medicina e dei diritti civili. A 100 anni dalla nascita, vengono rivisti i suoi principi più audaci, che continuano a influenzare il dibattito pubblico e le politiche sociali. Uno di questi riguarda la promozione della ricerca contro il cancro, che Veronesi voleva rendere accessibile a tutti, senza barriere di classe o
A cent’anni dalla nascita e a dieci dalla sua morte (1925-2016), il libro «100 pensieri ribelli per cambiare il mondo» (Sonzogno), a cura della giornalista e saggista Eliana Liotta per la collana «Scienze per la vita» (in collaborazione con Fondazione Veronesi), raccoglie il cuore più controcorrente del suo pensiero. Sono idee che invitano a disobbedire – perché «l’innovazione si fonda sulla capacità di trasgredire» – e a esercitare una curiosità senza dogmi, insofferente ai perbenismi e alle ideologie. Riletti oggi, quei pensieri sorprendono per modernità: parlano di pace e roboetica, di migrazioni come prova di civiltà, di vegetarianesimo come scelta etica e scientifica, di libertà come responsabilità. 🔗 Leggi su Vanityfair.it
