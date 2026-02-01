All’ultimo secondo, Pepe ha deciso la partita tra Unieuro e Cento. I padroni di casa, in svantaggio fino a pochi secondi dal fischio finale, hanno trovato il canestro decisivo e si sono imposti 65-64. Una vittoria che ha tenuto tutti con il fiato sospeso fino all’ultimo istante, in una delle sfide più combattute della stagione di Serie A2.

Domenica 1 febbraio 2026, al Palazzetto dello Sport di Forlì, si è consumata una delle battaglie più intense della stagione di Serie A2. L’Unieuro, guidata da coach Antimo Martino, ha superato per 90 a 88 la Sella Cento in un match che ha tenuto il pubblico col fiato sospeso fino all’ultimo secondo. Il definitivo vantaggio è arrivato grazie a una tripla da fuori area realizzata da Simone Pepe a sette secondi dal termine, un colpo di scena che ha sigillato una rimonta epica e reso il numero 10 della squadra romagnola l’eroe del giorno. Il punteggio finale, 90-88, riflette l’equilibrio assoluto che ha caratterizzato tutta la gara: nove cambi di guida, dodici pareggi, e un’atmosfera tesa che ha reso ogni possessi decisivo. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Pepe sigilla il successo all’ultimo respiro: Unieuro si impone 65-64 in rimonta contro Cento

