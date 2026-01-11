Filadelfo Aparo il dovere fino all’ultimo respiro

Filadelfo Aparo rappresenta il coraggio e la dedizione di Palermo nella lotta contro la criminalità organizzata. Investigatore silenzioso e determinato, ha perso la vita mentre proteggeva lo Stato e i cittadini. La sua storia è un esempio di impegno e sacrificio, testimonianza di una città che continua a resistere alle minacce della mafia.

Filadelfo Aparo è il volto di una Palermo che resiste: un investigatore silenzioso e coraggioso, ucciso dalla mafia mentre difendeva lo Stato con rigore e dedizione.. L'11 gennaio 1979 Palermo perdeva uno dei suoi servitori più silenziosi e determinati: Filadelfo Aparo, vicebrigadiere della Squadra Mobile, ucciso dalla mafia mentre svolgeva, fino all'ultimo istante, il proprio dovere. La sua storia è quella di un uomo che non cercava gloria, ma verità; di un investigatore che aveva scelto la Polizia come vocazione civile, non come mestiere. Le origini di un servitore dello Stato. Nato a Lentini nel 1935, Aparo entrò giovanissimo in Polizia. Filadelfio Aparo è un nome di cui purtroppo si è parlato poco, troppo poco rispetto a come se ne sarebbe dovuto parlare. Era un uomo ligio al dovere, incorruttibile, integerrimo, irreprensibile. Aveva uno spiccato fiuto investigativo che gli fece guadagnare l'app

