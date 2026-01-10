Bologna-Como rissa tra tifosi e tensioni con la polizia | VIDEO

Durante la partita di Serie A tra Bologna e Como, si sono verificati incidenti tra tifosi e forze dell'ordine nei pressi dello stadio Sinigaglia. Tensioni e scontri hanno coinvolto gruppi di supporters e agenti di polizia, creando una situazione di disagio nel pomeriggio di domenica. L'evento ha attirato l'attenzione sui problemi di ordine pubblico legati alle manifestazioni sportive.

Como-Bologna scontro tra tifosi prima della partita. Dagli sfottò ai lanci di bottiglie: cosa è successo - Momenti di forte tensione a Como circa due ore e mezza prima del fischio d'inizio della sfida di campionato contro il Bologna. ilmattino.it

Scontri fra tifosi di Como e Bologna all'esterno del Sinigaglia: le immagini - Attimi di tensione all'esterno dello stadio Sinigaglia a pochi minuti dal fischio d'inizio di Como- tuttomercatoweb.com

