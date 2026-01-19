guerriglia tra ultras in autostrada maxi rissa con mazze e spranghe tra tifosi di roma e fiorentina

Due gruppi di ultras di Roma e Fiorentina si sono affrontati lungo l’autostrada, parcheggiando le auto sulla corsia di emergenza e scendendo con spranghe, mazze e bastoni. L’episodio, caratterizzato da una violenta rissa tra tifosi, ha causato disagi alla viabilità e richiesto l’intervento delle forze dell’ordine. Si indaga sulle cause e sulle eventuali responsabilità di quanto accaduto in un contesto di tensione tra gruppi ultras.

Hanno ’parcheggiato’ le macchine sulla corsia di emergenza e poi sono scesi, armati di spranghe, mazze e bastoni, per scontrarsi lungo l’autostrada nel nome delle diatribe tra ultras. Violenza e tafferugli tra tifosi che, ieri a pranzo, hanno bloccato l’A1 nel tratto compreso tra l’autogrill Cantagallo e lo svincolo di Casalecchio. Lì, circa duecento persone, tutte con il volto coperto da maschere nere e incappucciate, si sono sfidate sul ciglio delle corsie autostradali. Protagonisti, questa volta, gli ultras della Fiorentina e quelli della Roma, che hanno seminato il panico tra i viaggiatori increduli e spaventati dalla scena: "Sembrava un film, non ho mai visto nulla del genere", ha raccontato una viaggiatrice che ha filmato la scena dalla sua macchina. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

