Durante una registrazione di Uomini e Donne, Matteo e Ciro sono stati protagonisti di comportamenti che hanno provocato un crollo emotivo in Sara, causandole un malore. Le registrazioni si sarebbero svolte tra scene censurate e momenti di tensione, con esterne importanti e discussioni che si sono protratte anche oltre le telecamere. La situazione ha creato scompiglio tra i presenti nello studio.

Dagli studi di Uomini e Donne arrivano delle anticipazioni sconvolgenti. Negli studi Elio i troni di Sara Gaudenzi e Ciro Solimeno avrebbero vissuto passaggi delicati, tra esterne decisive e discussioni che si sono trascinate dietro le quinte. Il pubblico, secondo quanto trapelato, si sarebbe scaldato più volte. A rendere il quadro ancora più pesante è un finale che avrebbe lasciato preoccupazione e silenzio. E non si esclude che alcune scene possano non arrivare in onda su Canale 5. Uomini e Donne registrazione 11 Marzo: cosa è successo nel trono over Uomini e Donne, registrazione 11 Marzo 2026: cosa emerge dalle anticipazioni. Secondo le anticipazioni fornite da @dariarestaino. 🔗 Leggi su Anticipazionitv.it

© Anticipazionitv.it - Uomini e Donne, Matteo e Ciro danno scandalo: malore per Sara (e scene censurate)

Articoli correlati

Uomini e Donne anticipazioni: Ciro e Matteo rissa sfiorata, Sara Gaudenzi colta da maloreNella registrazione di oggi 11 marzo di Uomini e Donne, Elisabetta Gigante e Sabrina Zago tornano nel Trono Over, mentre nel Classico tensione alle...

Uomini e Donne, scandalo Martina-Ciro: intervengono due ex corteggiatoriLa storia che coinvolge Martina De Ioannon e Ciro Solimeno continua a infiammare il gossip di Uomini e Donne.

Una raccolta di contenuti su Uomini e Donne Matteo e Ciro danno...

Temi più discussi: Matteo: Mi son trovato a crescere da solo e… - Uomini e donne Clip | Witty TV; Uomini e donne, minacce a centro studio: Matteo e Ciro arrivano alle mani, Sara si sente male; Uomini e Donne, Matteo contro Sara: Sarai anche la tronista ma non puoi fare quello che vuoi; Uomini e Donne, Matteo Stratoti si commuove parlando del passato ma spunta una Segnalazione shock: sta mentendo?.

Uomini e Donne, rissa dietro le quinte tra Ciro e Matteo (e Sara crolla). La reazione di Maria De FilippiIl tronista e il corteggiatore sarebbero arrivati alle mani nel backstage dopo alcune tensioni e minacce al centro dello studio: tutte le anticipazioni ... libero.it

Ciro, Matteo e Sara: tensioni e colpi di scena durante la registrazione di Uomini e DonneScopri i dettagli della registrazione di Uomini e Donne: Ciro Solimeno al centro delle polemiche, l’atteggiamento aggressivo di Matteo e le reazioni in Trono Over ... notizie.it

"Uomini e scarpe: i modelli migliori spariscono subito" Oggi, 12 marzo, Victoria Cabello compie 51 anni! Conduttrice, autrice e volto iconico della televisione italiana, ha saputo distinguersi per intelligenza, ironia e uno stile comunicativo unico. Dai programmi c - facebook.com facebook

Ispirati da Dio, ma scritti, copiati, tradotti e interpretati da uomini per oltre due millenni. In “Le vie delle Bibbie” Giovanni Maria Vian non racconta solo la storia di un testo sacro: ricostruisce un percorso affascinante e complesso che attraversa lingue, imperi, bibl x.com