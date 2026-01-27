Rischio idrogeologico e sismico Testa FdI | La missione della Commissione a Chieti conferma l’attenzione dello Stato

La visita della Commissione parlamentare a Chieti sottolinea l'importanza di affrontare con attenzione il rischio idrogeologico e sismico. Questa missione rappresenta un passo essenziale per valutare le misure di prevenzione e garantire la sicurezza dei cittadini in un’area sensibile a questi rischi naturali.

Le parole del deputato abruzzese di Fratelli d’Italia, Guerino Testa, in vista della giornata di sopralluoghi e incontri ufficiali tra Chieti e Bucchianico «La missione che la Commissione parlamentare d’inchiesta sul rischio idrogeologico e sismico svolgerà il 29 gennaio nel territorio teatino rappresenta un passaggio fondamentale per affrontare con serietà una delle emergenze più delicate per la sicurezza dei cittadini». Lo dichiara il deputato abruzzese di Fratelli d’Italia, Guerino Testa, in vista della giornata di sopralluoghi e incontri ufficiali tra Chieti e Bucchianico. Secondo Testa, non si tratterà di una semplice visita formale, ma di «un lavoro approfondito per raccogliere elementi concreti e aggiornati sulle criticità del territorio».🔗 Leggi su Chietitoday.it

La Commissione parlamentare d’inchiesta sul rischio idrogeologico ha effettuato un sopralluogo a Chieti e Bucchianico, due zone interessate da recenti frane.

La commissione parlamentare sul rischio idrogeologico ha dedicato una seduta a Chieti e Bucchianico, analizzando l’attuazione delle norme di prevenzione e sicurezza.

