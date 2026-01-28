La Commissione parlamentare si è spostata a Chieti per un sopralluogo e alcune audizioni. La visita riguarda le frane e il dissesto che preoccupano la zona. I membri hanno incontrato sindaci, il prefetto e i rappresentanti regionali per capire meglio le criticità e valutare le prossime mosse. La giornata è stata dedicata a fare il punto sulla situazione e sulle possibili soluzioni.

Chieti - Missione istituzionale tra Chieti e Bucchianico, focus su frane e dissesto: incontri con sindaci, prefetto e vertici regionali per fare il punto sulle criticità Giornata dedicata al rischio idrogeologico e sismico in Chieti. Giovedì 29 gennaio la Commissione parlamentare di inchiesta, presieduta da Pino Bicchielli, sarà in missione sul territorio, con una serie di sopralluoghi e audizioni rivolte ad amministratori e rappresentanti istituzionali. Il programma prevede, in mattinata, una visita a Bucchianico, con sopralluogo in via Piane, area interessata da criticità legate al dissesto, e un incontro con il sindaco Renzo Di Lizio. 🔗 Leggi su Abruzzo24ore.tv

Rischio idrogeologico, sopralluoghi e audizioni: la Commissione parlamentare arriva a Chieti

La commissione parlamentare sul rischio idrogeologico ha dedicato una seduta a Chieti e Bucchianico, analizzando l'attuazione delle norme di prevenzione e sicurezza.

La Commissione parlamentare d'inchiesta sul rischio idrogeologico ha effettuato un sopralluogo a Chieti e Bucchianico, due zone interessate da recenti frane.

