Ali Baba, nella fiaba delle Mille e una notte, apriva la grotta con “Apriti sesamo”, oggi Alibaba non cerca più la parola magica, si sta costruendo la grotta, la porta, la serratura e anche il terreno su cui poggia. Alibaba, colosso tecnologico cinese, con sede a Hangzhou e fondato da Jack Ma, non è solo un sito di e-commerce: il gruppo infatti tiene insieme vendite online, pagamenti digitali, logistica e soprattutto cloud, tutte le infrastrutture informatiche su cui girano servizi e dati. Alibaba in Cina rappresenta uno dei pilastri dell’economia digitale e gli USA la tengono sotto stretta osservazione, perché ha un peso non indifferente sul piano industriale e non solo. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - RISC-V non è un virus ma il chip con cui Alibaba non dirà "Apriti sesamo": la grotta se la stanno costruendo loro

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