Si sposarono ma lui la lasciò nella notte in cui diede alla luce il loro unico figlio

Yasodhara, moglie di Siddharta Gautama, ebbe un ruolo centrale nella sua vita e nel suo percorso spirituale. Tuttavia, la notte della nascita del loro unico figlio, Rahula, lui la lasciò nel silenzio, segnando un momento cruciale nella sua storia. Questa vicenda, spesso nascosta tra le pieghe della leggenda, evidenzia il sacrificio e le scelte che hanno influenzato il cammino del Buddha.

C 'è sempre un volto che resta nell'ombra, una voce che la Storia dimentica. Nella leggenda del Buddha, quel volto appartiene a Yasodhara, la giovane moglie che il principe Siddharta Gautama abbandona in una notte silenziosa,mentre il palazzo dorme e il piccolo Rahula, il figlio appena nato, riposa nella culla. Non tutti sanno che il futuro "Risvegliato", prima di diventare guida spirituale, era stato un marito devoto, amato e innamorato. E che poi, per seguire la propria missione, non esitò a lasciare la famiglia, ma soprattutto l'amore della sua vita. Compagna d'infanzia, confidente, madre del suo unico figlio, Yasodhara fu la prima a percepire le inquietudini che avrebbero spinto Siddharta a rinunciare a tutto.

