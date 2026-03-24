Il piano di riqualificazione della biblioteca Manfrediana, duramente colpita dall’alluvione di metà maggio 2023, si articola in un quadro economico complesso, sostenuto da diverse linee di finanziamento che consentiranno interventi capillari sull’intero complesso di via Manfredi, nel cuore della città. Un progetto ampio che tiene insieme recupero strutturale, innovazione degli spazi e nuove funzioni pubbliche. Tra gli investimenti più rilevanti figura quello legato ai fondi Atuss, destinati alla rigenerazione del chiostro maggiore, il più antico. L’operazione si inserisce in una strategia complessiva di recupero strutturale e impiantistico, che tiene conto del forte vincolo di tutela cui è sottoposto l’edificio, parte integrante della chiesa dei Servi e dell’ex convento annesso. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Riqualificazione della Manfrediana. Ecco come cambiano gli spazi

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