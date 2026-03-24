Dopo l’indiscrezione, è arrivata la conferma: la gara tra Spal e Sant’Agostino – inizialmente fissata per domenica prossima allo stadio Mazza – si disputerà sabato 4 aprile alle 15 nell’impianto di corso Piave. Il motivo del rinvio è la convocazione nella rappresentativa regionale Under 19 di due giocatori dei ramarri, Ascanelli e Fedozzi, selezionati in vista del Trofeo delle Regioni. La squadra di Parlato riprenderà comunque gli allenamenti oggi pomeriggio, con le prime sedute settimanali come al solito aperte al pubblico: occhi puntati sugli acciaccati Giacomel e Ricci). Per la cronaca, la Spal giocherà di sabato anche il match successivo di campionato, l’11 aprile sul campo del Mesola. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Per la convocazione nella rappresentativa di due under 19 ospiti. Ufficiale il rinvio a sabato 4 aprile del match col Sant’Agostino

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