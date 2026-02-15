Moviola Parma Verona Pairetto nella bufera | rosso a Orban e polemiche L’episodio chiave del match
Pairetto è al centro delle polemiche dopo aver assegnato un rosso a Orban durante il match tra Parma e Verona, un episodio che ha acceso le discussioni sul comportamento dell’arbitro. L’episodio si è verificato al 30° minuto, quando l’arbitro ha fischiato un fallo che ha diviso tifosi e commentatori. La decisione ha influenzato in modo decisivo il corso della partita e ha generato numerosi commenti sui social.
Rosso a Orban e polemiche: l'episodio chiave di Parma-Verona scatena la bufera su Pairetto
Moviola Verona Torino: l’episodio chiave del match
Durante la diciottesima giornata di Serie A 20252026, l’episodio chiave dell’incontro tra Verona e Torino riguarda una decisione arbitrale che ha suscitato discussioni tra tifosi e commentatori.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
L'episodio chiave della moviola del match Parma Verona, valido per la 25ª giornata del campionato di Serie A 2025/26
Parma-Verona, effetto La Penna al Tardini: rosso misterioso a Orban dopo 11'Il giocatore dell'Hellas Verona Orban espulso probabilmente per aver rivolto qualche epiteto offensivo all'arbitro Pairetto sull'1-0 per i ducali ... sport.virgilio.it
