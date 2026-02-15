Moviola Parma Verona Pairetto nella bufera | rosso a Orban e polemiche L’episodio chiave del match

Pairetto è al centro delle polemiche dopo aver assegnato un rosso a Orban durante il match tra Parma e Verona, un episodio che ha acceso le discussioni sul comportamento dell’arbitro. L’episodio si è verificato al 30° minuto, quando l’arbitro ha fischiato un fallo che ha diviso tifosi e commentatori. La decisione ha influenzato in modo decisivo il corso della partita e ha generato numerosi commenti sui social.

Durante la diciottesima giornata di Serie A 20252026, l’episodio chiave dell’incontro tra Verona e Torino riguarda una decisione arbitrale che ha suscitato discussioni tra tifosi e commentatori.

