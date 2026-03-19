Rinnovo contratto scuola Pacifico ANIEF | Disposti a firmare subito la parte economica ma servono più fondi per l’istruzione

Il presidente di ANIEF, Marcello Pacifico, ha dichiarato di essere disponibile a firmare immediatamente la parte economica del rinnovo contrattuale per la scuola, ma ha sottolineato che sono necessari più fondi destinati all’istruzione. La sua dichiarazione è stata fatta durante il congresso nazionale dell’associazione, con l’obiettivo di evidenziare le esigenze finanziarie del settore. Pacifico ha anche ribadito l’importanza di un intervento tempestivo per garantire migliori condizioni agli insegnanti.

Il presidente nazionale di ANIEF Marcello Pacifico è intervenuto al congresso nazionale dello SNALS-Confsal, che nel 2026 celebra i 50 anni dalla fondazione, sottolineando il valore del sindacalismo autonomo nel comparto istruzione e ricerca e richiamando il ruolo delle federazioni europee nella tutela dei diritti dei lavoratori pubblici e privati. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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