La Cisl piange Franco Patrignani | Sindacalista che guardava lontano

Il sindacalista Franco Patrignani, storico dirigente della Cisl, è morto all’età di 75 anni dopo una lunga malattia. Nato ad Ancona, aveva ricoperto ruoli di rilievo anche a Macerata. La notizia ha suscitato cordoglio tra i rappresentanti del sindacato, che ricordano la sua dedizione e il suo impegno nel settore. La sua scomparsa lascia un vuoto nel mondo sindacale della regione.

Alla soglia dei 76 anni, dopo una lunga malattia, è morto Franco Patrignani, anconetano, storico dirigente sindacale della Cisl, anche a Macerata. Laureato in Sociologia all’Università di Urbino, Patrignani ha fatto la sua prima esperienza nella Federazione unitaria dei metalmeccanici, poi responsabile zonale della Cisl Senigallia, segretario provinciale della Filca Cisl di Ancona. Tra il 1985 e il 1995 ha svolto un ruolo importante nella cooperazione con Iscos Cisl, prima come cooperante in Brasile e poi come responsabile dei progetti in America Latina. Nel 1997 è stato eletto segretario provinciale della Cisl di Macerata e nel 2004 è entrato nella segreteria regionale della Cisl Marche, contribuendo con competenza, equilibrio e profondità di pensiero alla crescita dell’organizzazione. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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