Rimini ha recentemente perso una figura importante nel settore turistico. La scomparsa di Aureliano Bonini rappresenta la fine di un percorso che ha contribuito allo sviluppo della città come meta turistica. La sua attività ha lasciato un segno duraturo nel panorama locale, riconosciuto da chi ha lavorato nel settore. La sua scomparsa è stata comunicata ufficialmente dalle fonti competenti.

Rimini, 24 marzo 2026 – Ci sono persone che hanno fatto, come poche altre, la ‘storia’ del turismo a Rimini. E Aureliano Bonini era tra queste. L’imprenditore si è spento oggi in ospedale. Per decenni è stato un punto di riferimento per l’ospitalità riminese. Nato nel 1940, era figlio di Demos, il celebre pittore amico di Fellini. Era stato proprio il padre a mandarlo a studiare per un po’ a Londra, giovanissimo, perché «parlare l’inglese in una città turistica come Rimini è importante». E al turismo Bonini ha dedicato tutta la sua vita. Ha iniziato a lavorare in un hotel, come tanti giovani riminesi, diventando albergatore. Nel 1968 è stato tra i fondatori di Promozione alberghiera. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Rimini perde Aureliano Bonini, uno dei pionieri del turismo

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