Conflavoro Rimini incontra l’aeroporto visione condivisa per lo sviluppo dei voli e del turismo

Martedì 13 gennaio, Conflavoro Pmi Rimini ha incontrato presso l’aeroporto di Rimini i vertici di Airiminum 2014. L’obiettivo dell’incontro è stato avviare un dialogo costruttivo sul rafforzamento dei collegamenti aerei e sullo sviluppo del settore turistico locale, condividendo una visione comune per promuovere il progresso sostenibile e attrarre nuovi flussi di visitatori nella regione.

