Conflavoro Rimini incontra l’aeroporto visione condivisa per lo sviluppo dei voli e del turismo
Martedì 13 gennaio, Conflavoro Pmi Rimini ha incontrato presso l’aeroporto di Rimini i vertici di Airiminum 2014. L’obiettivo dell’incontro è stato avviare un dialogo costruttivo sul rafforzamento dei collegamenti aerei e sullo sviluppo del settore turistico locale, condividendo una visione comune per promuovere il progresso sostenibile e attrarre nuovi flussi di visitatori nella regione.
Nella giornata di martedì (13 gennaio) Conflavoro Pmi Rimini ha incontrato presso l'aeroporto di Rimini i vertici di Airiminum 2014, a seguito della richiesta avanzata dall'associazione per avviare un confronto diretto e costruttivo sul futuro dei collegamenti aerei e sullo sviluppo turistico.
