L’uscita dal Serale di “ Amici di Maria De Filippi” sabato scorso ha scosso i fan del talent show e anche Lorella Cuccarini che si è commossa a tal punto che Maria De Filippi l’ha abbracciata e baciata per consolarla. Il cantautore e musicista Michele Ballo ha dovuto lasciare la scuola, era uno dei favoriti alla Finale, ma il suo percorso si è interrotto subito. Il cantante è riapparso sui social con un lungo post: “Se potessi parlare con il Michele di settembre scorso e potessi dirgli tutto quello che gli sarebbe capitato da lì in poi, mi ascolterebbe stordito e non crederebbe ad una singola parola. E credetemi, anche il Michele di adesso rimane incredulo di fronte a tutto ciò”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Rimango incredulo davanti a tutto ciò”: Michele Ballo di Amici 25 riappare dopo l’eliminazione al Serale

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