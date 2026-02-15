Amici 25 le pagelle di domenica 15 febbraio | Michele 7,5 va al Serale Valentina 5,5 nei guai

Nella puntata di domenica 15 febbraio 2026 di Amici 25, Michele ha ottenuto un voto di 7,5 e si è guadagnato l’accesso al Serale, mentre Valentina ha ricevuto un voto di 5,5 e si trova in difficoltà. Michele ha mostrato grande determinazione durante le prove, convincendo la giuria e i compagni. Valentina, invece, ha avuto alcuni errori che potrebbero compromettere la sua strada nel programma. La puntata ha visto anche altre sfide tra gli allievi, con esiti diversi.

Domenica 15 febbraio 2026 è andata in onda la diciannovesima puntata del Pomeridiano di Amici 25, dove si sfidano gli allievi di Maria De Filippi. Michele Ballo (7,5) è il primo cantante al Serale, appaiono molto lontane le possibilità per Valentina (5,5). La puntata di domenica 15 febbraio di Amici ha regalato suspense e sorprese.