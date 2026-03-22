Il Serale continua a far discutere dopo la puntata di Amici del 21 marzo 2026, che ha segnato l’eliminazione di Michele Ballo. L’uscita del cantante ha generato numerose reazioni tra i telespettatori, che nelle ultime ore hanato quanto accaduto. A distanza di poco tempo dalla fine del suo percorso, l’ex allievo è tornato sui social con un lungo messaggio rivolto a chi lo ha seguito durante l’esperienza. Gli altri programmi TV a cui ha partecipato Michele Ballo Serale Amici 25: l’eliminazione di Michele Ballo. Nel corso della prima puntata, Michele Ballo ha dovuto lasciare la scuola dopo il ballottaggio con Angie. La sua uscita è arrivata al termine di una serie di sfide che hanno coinvolto gli allievi nelle prime manche della serata. 🔗 Leggi su Anticipazionitv.it

© Anticipazionitv.it - Amici Serale: Michele Ballo torna sui social dopo la discussa eliminazione

Articoli correlati

Amici 25, Flavia torna sui social dopo l’eliminazione: "Plasma sei stato supporto nei momenti più delicati"Dopo l'esclusione dal talent Amici 25, Flavia Buoncristiani racconta la sua esperienza nel talent e ringrazia Maria De Filippi, la produzione i fan e...

Amici Serale: Opi si sfoga dopo l’eliminazione e parla del suo vero lavoroIl Serale di Amici 25 ha preso il via il 21 marzo 2026 e tra i primi protagonisti a lasciare la scuola c’è stato Opi, eliminato al termine del...

Tutti gli aggiornamenti su Amici Serale

Temi più discussi: Perché Michele è stato eliminato da Amici? La reazione di Lorella; Amici 25, Michele fuori dal Serale: Ho imparato tantissimo, mi dispiace andar via; Chi è Michele di Amici e la sua maledizione con i talent show; Amici 25: Michele è il secondo eliminato della prima puntata.

Amici 2026, il serale: gli allievi e le squadre del talent show di Maria De FilippiAmici 2026, il serale: gli allievi e le squadre del talent show di Maria De Filippi, concorrenti, cantanti, ballerini, ballerine, cast ... tpi.it

Amici 25 serale, cosa è successo: Anna Pettinelli punge Gigi D'Alessio, Cattelan non convince. Addio Opi, Antonio e MicheleNel corso della prima puntata, il clima in studio si è subito surriscaldato con lo scontro tra Anna Pettinelli e Gigi D'Alessio. Ecco cosa è successo nel dettaglio ... libero.it

Ieri sera ho visto Amici di Maria De Filippi – Serale e sono curioso di sapere cosa ne pensate: secondo voi Gigi D’Alessio, come giudice, ha apprezzato le performance oppure no Raccontate quali momenti vi hanno colpito di più! facebook

QUESTA SERA LA PRIMA PUNTATA DEL SERALE! I cantanti e i ballerini di #Amici25 sono pronti a regalarci uno spettacolo indimenticabile. Vi aspettiamo in PRIMA SERATA su CANALE 5, non mancate! x.com