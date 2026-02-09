Taglio del nastro con il capo della polizia a due mostre dedicate all’attività del corpo

Firenze apre le porte a due mostre dedicate alla polizia. Il taglio del nastro ha visto la presenza del capo della polizia, in un evento che mette in luce l’impegno del corpo nella lotta alla criminalità e nell’uso della tecnologia. La città si conferma punto di riferimento in Italia per legalità e sicurezza.

FIRENZE – Firenze si conferma capitale della legalità e della sicurezza tecnologica con un doppio appuntamento di altissimo profilo istituzionale. Questa mattina (9 febbraio) il capo della polizia, Vittorio Pisani, ha inaugurato nel cuore della città due esposizioni che raccontano il volto più moderno e umano della polizia: il viaggio nei segreti della scientifica a Santa Maria Novella e la protezione dei più piccoli contro le insidie del web all’Istituto degli Innocenti. Al complesso museale di Santa Maria Novella ha preso il via La verità nelle tracce – 120 anni di polizia scientifica, un’esposizione multimediale che, attraverso sette ambienti tematici identificati da colori e discipline forensi, accompagna i visitatori dalle origini del 1903 — con le celebri gemelle Ellero per il fotosegnalamento — fino alle più avanzate tecniche di ricostruzione 3D e intelligenza artificiale.🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

