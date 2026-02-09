Perché la storia di Patrizia De Blanck merita di essere conosciuta

Patrizia De Blanck si racconta. La contessa ha appena detto che, quando morirà, tutto quello che ha rappresentato finirà con lei. La sua frase lascia intendere quanto tenga alla sua eredità e al suo ruolo di personaggio pubblico, anche se la sua storia è fatta di alti e bassi. La sua vita ha attraversato decenni di gossip, scandali e momenti di celebrità, e ora, a pochi anni dalla fine, si prepara a lasciare un segno che, secondo lei, non si può cancellare.

"Quando morirò mettete una pietra tombale su un'epoca ormai finita": Patrizia De Blanck sentenziò così la certezza che con la sua scomparsa qualcosa si sarebbe perso per sempre. Era il 21 aprile 2022. Su Rai 1 al pomeriggio, Serena Bortone conduceva un bel programma che si chiamava 'Oggi è un.🔗 Leggi su Today.it

Patrizia De Blanck è morta questa mattina a Roma, all’età di 85 anni.

La morte di Patrizia De Blanck ha fatto parlare molto.

