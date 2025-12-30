Rifiuti abbandonati la polizia locale apre i sacchi e risale ai responsabili | due multe

La polizia locale della Valbisagno ha recentemente identificato e multato due persone per aver abbandonato rifiuti fuori dai cassonetti. Gli agenti hanno aperto i sacchi lasciati nel territorio e sono risaliti ai responsabili, applicando le sanzioni previste dalla normativa vigente. Questo intervento sottolinea l’impegno delle autorità nel mantenere la pulizia e la corretta gestione dei rifiuti nella zona.

Due persone nei giorni scorsi in Valbisagno sono state multate dalla polizia locale perché hanno conferito rifiuti fuori dai cassonetti. Nel primo caso, la pattuglia di quartiere in via Geirato, a Molassana, ha trovato tre sacchi di grandi dimensioni abbandonati vicino ai contenitori della. 🔗 Leggi su Genovatoday.it © Genovatoday.it - Rifiuti abbandonati, la polizia locale apre i sacchi e risale ai responsabili: due multe Leggi anche: Sacchi di rifiuti abbandonati nei boschi, si stringe il cerchio intorno ai responsabili Leggi anche: Lotta ai rifiuti abbandonati. Raffica di multe La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online. Rifiuti abbandonati, cinque imprese e 12 privati denunciati dalla polizia locale; Rifiuti abbandonati in via di Peco: cinque imprese e 12 cittadini denunciati a Trieste; Sos abbandono rifiuti. A novembre 135 ’blitz’; Rifiuti abbandonati in strada, multe salate per due cittadini a Genova. Genova, rifiuti abbandonati; due maxi sanzioni della Polizia locale, quasi mille le multe dall’inizio dell’anno - Assessore Viscogliosi: "L’abbandono illecito dei rifiuti è un comportamento incivile che danneggia il decoro urbano e la qualità della vita dei cittadini" ... telenord.it

Abbandona rifiuti a Cologno. Ripresa, ora rischia una maxi multa - Pizzicata» dai video, ora rischia una multa da mille a 10mila euro e una denuncia penale. ecodibergamo.it

Cologno al Serio, scoperta dalla Polizia locale: abbandona i rifiuti, rischia 10mila euro di multa - La donna e la sua auto sono state inquadrate dalle telecamere così per la Polizia locale è stato facile risalire a lei ... msn.com

Rifiuti di ogni tipo abbandonati in mezzo alla campagna: è lo scenario che si presenta nell’area di Macchiareddu, nel territorio di Uta - facebook.com facebook

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.