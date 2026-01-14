Abbandona rifiuti nel fosso | multato

Recenti segnalazioni dei cittadini hanno portato il Comune di Lodi Vecchio a intervenire per ripulire un fosso lungo la strada verso la cascina Lavagna, che era stato interessato da abbandono di rifiuti. L’operazione mira a mantenere il decoro e l’ambiente, ricordando l’importanza di comportamenti rispettosi e responsabili. Chi viene sorpreso a lasciare rifiuti può essere soggetto a sanzioni, contribuendo così alla tutela del territorio.

Nei giorni scorsi, dopo alcune segnalazioni arrivate dai cittadini, il Comune di Lodi Vecchio è intervenuto per ripulire un fosso lungo la strada che conduce alla cascina Lavagna, divenuto bersaglio di comportamenti incivili. L'operazione ha visto impegnati l'operatore ecologico e un volontario comunale, con la presenza del consigliere delegato all'Ambiente Simone Fabiano e il coordinamento della Polizia Locale. Nel canale sono stati recuperati numerosi sacchi contenenti rifiuti di varia tipologia. Il materiale è stato esaminato e l'analisi ha consentito di raccogliere indizi determinanti per risalire al responsabile, poi sanzionato.

