Un uomo è stato arrestato lungo l’autostrada nel settore settentrionale di Roma, mentre viaggiava con circa tre chili di hashish nascosti a bordo del veicolo. L’intervento delle forze dell’ordine ha portato al fermo dell’individuo, che dovrà rispondere delle accuse relative al possesso e al trasporto di sostanze stupefacenti. L’operazione rientra nelle attività di controllo del territorio finalizzate a contrastare il traffico illecito di droga.

Si trovava in viaggio lungo l’autostrada con un carico di tre chili di hashish nella zona settentrionale di Roma. Per questo motivo, un uomo è stato arrestato dalle forze dell’ordine, accusato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. L’episodio si è verificato nei giorni scorsi, quando gli agenti della polizia stradale di Roma Nord hanno effettuato un controllo su un’automobile al chilometro 3.600 della Diramazione 18 dell’autostrada A1. Il conducente del veicolo aveva attirato la loro attenzione a causa di una manovra considerata scorretta. Durante gli accertamenti, l’individuo ha mostrato segni evidenti di nervosismo e ha fornito informazioni confuse e contraddittorie riguardo alla sua residenza e al motivo del suo viaggio. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Roma: viaggiava in autostrada con tre chili di hashish, arrestato

Leggi anche: Viaggiava con oltre 52 chili di hashish. Una 50ennne arrestata dalla polizia a Catania

Leggi anche: Orio al Serio, pacco con quasi tre chili di hashish intercettato in aeroporto: arrestato un 24enne

Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia.

Previsioni traffico Capodanno 2026; Assalto a portavalori, banditi in fuga.

Manovra sospetta sull'autostrada A1 costa l'arresto a un uomo, viaggiava con 3 kg di droga nella ruota - Un uomo è stato arrestato dalla Polizia Stradale di Roma Nord per detenzione di oltre 3 kg di hashish dopo un controllo sull'A1. virgilio.it