Tutela del personale scolastico | responsabilità del Dirigente privacy profili risarcitori

Nelle prossime settimane saranno pubblicati articoli di approfondimento giuridico e modelli documentali scaricabili dedicati alla tutela del personale scolastico nei casi di aggressione. Si tratta di un’attenzione specifica alla responsabilità del dirigente e alla gestione della privacy dei profili risarcitori, con l’obiettivo di offrire strumenti pratici e informazioni chiare per affrontare queste situazioni.

Nelle prossime settimane saranno pubblicati articoli di approfondimento giuridico e modelli documentali scaricabili dedicati alla tutela del personale scolastico nei casi di aggressione. Il dossier affronta il tema sotto diversi profili: responsabilità penali e civili, obblighi del dirigente scolastico, procedimento disciplinare degli studenti, tutela della persona offesa, gestione della comunicazione istituzionale e protezione dei dati. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it Leggi anche: La tutela INAIL del personale scolastico dopo la Circolare n. 1/2026: estensione strutturale, obblighi e responsabilità operative I conti giudiziali nelle istituzioni scolastiche: Ruolo, responsabilità e profili di rischio per il dirigente scolasticoL’estensione dell’obbligo di resa del conto giudiziale alle istituzioni scolastiche, definitivamente chiarita dalla giurisprudenza costituzionale e... Tutto quello che riguarda Tutela del personale scolastico.... Temi più discussi: Decreto sicurezza: ulteriore stretta su chi aggredisce il personale scolastico, come chiesto dall’ANP; Decreto Sicurezza 2026, tutte le misure che riguardano la scuola: arresto per chi aggredisce il personale, multe per i genitori, cultura della legalità, divieto di vendita coltelli. [LO SPECIALE]; Riunione del Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica; Decreto Milleproroghe: approvato alla Camera con voto di fiducia. Sicurezza e autorevolezza del personale scolastico: la legge in GUÈ stata pubblicata sulla Gazzetta ufficiale il 16 ottobre del 2024 la legge, 1 ottobre 2024, n. 150 (d’ora in poi: legge n. 150 del 2024), avente ad oggetto la revisione della disciplina in materia di ... diritto.it Fracassi (Flc Cgil), tutela del personale scolastico non sia sloganIn occasione della Giornata nazionale contro la violenza sul personale scolastico, la Flc Cgil ribadisce la propria ferma condanna di ogni forma di aggressione fisica e verbale nei confronti di ... ansa.it TUTELA DEL NOSTRO SETTORE ZOOTECNICO La revisione del regolamento sugli OCM rappresenta un risultato significativo per la nostra agricoltura. Per la prima volta viene introdotta a livello europeo una tutela chiara di numerose denominazioni tradi - facebook.com facebook I riders e la tutela del lavoro: il consigliere Andrea Nobili (Avs) presenta una mozione sul tema x.com