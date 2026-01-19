La tutela INAIL del personale scolastico dopo la Circolare n 1 2026 | estensione strutturale obblighi e responsabilità operative

La Circolare INAIL n. 12026 rappresenta un cambiamento importante nella tutela assicurativa del personale scolastico. Questo documento introduce nuove disposizioni, estendendo le coperture e chiarendo obblighi e responsabilità operative per le istituzioni scolastiche. In questa introduzione, analizzeremo le principali novità e le implicazioni pratiche di questa normativa, per garantire una corretta applicazione e tutela del personale coinvolto.

La Circolare INAIL n. 1 del 9 gennaio 2026 segna un passaggio decisivo nella disciplina della tutela assicurativa del personale scolastico. A partire dall'anno scolastico 20252026, la copertura contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali viene resa strutturale e generalizzata per tutte le attività di insegnamento e apprendimento, superando definitivamente le precedenti limitazioni .

Periodo di formazione e prova del personale docente – Anno scolastico 2025/2026. Disposizioni operative e adempimenti: in allegato un modello di circolare

L'anno scolastico 20252026 introduce importanti disposizioni operative per il periodo di formazione e prova del personale docente. In allegato, si trova un modello di circolare che disciplina le modalità di svolgimento e gli adempimenti necessari, assicurando la piena conformità alla normativa vigente. Questa guida rappresenta uno strumento fondamentale per garantire un percorso trasparente e strutturato per i nuovi insegnanti, favorendo un’integrazione efficace nel contesto scolastico.

Iscrizioni all’anno scolastico 2026/2027: in allegato la Circolare informativa alle famiglie e modalità operative per la presentazione delle domande

Le iscrizioni per l’anno scolastico 20262027 sono aperte. In allegato trovate la circolare informativa alle famiglie con tutte le modalità operative per presentare le domande, suddivise per ordine di scuola. La guida dettagliata spiega come utilizzare la piattaforma ministeriale UNICA, le scelte relative all'insegnamento della religione cattolica e alle attività alternative, oltre alle opportunità di supporto offerte dalla scuola.

