Bibbiena riapre la strada del Pollino Boni | Una viabilità più fluida e sicura

A Bibbiena la strada del Pollino è stata riaperta dopo un periodo di chiusura, rendendo nuovamente accessibile il tratto stradale. La riapertura permette un traffico più regolare e aumenta la sicurezza per gli utenti della strada. L’intervento di riapertura si è concluso recentemente, consentendo così di ripristinare la circolazione normale nella zona. La notizia è stata comunicata ufficialmente dalle autorità locali.

Arezzo, 24 marzo 2026 – Bibbiena, riapre la strada del Pollin o. Boni: “Una viabilità più fluida e sicura”. “Sono finalmente conclusi i lavori sulla SR71 alla rotatoria in località Pollino, nel comune di Bibbiena. Nei prossimi giorni la strada comunale del Pollino potrà essere riaperta”, ad annunciarlo l ’assessore regionale alle infrastrutture Filippo Boni, che ha fatto il punto sul termine dell’intervento per la realizzazione di un nuovo incrocio, regolato da rotatoria, nell’intersezione tra la strada regionale 71 e la strada comunale del Pollino a Bibbiena. “La nuova rotatoria – ha spiegato Boni – ha sostituito il vecchio incrocio a T, migliorando la sicurezza e la fluidità del traffico in uno snodo della regionale 71 ritenuto particolarmente pericoloso. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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