Parco divertimenti vicino Monza cerca 150 lavoratori per la nuova stagione | i ruoli richiesti e come candidarsi

Leolandia, parco divertimenti situato a Capriate San Gervasio vicino a Monza, annuncia l’apertura della stagione 2026 e la ricerca di oltre 150 nuovi collaboratori. La struttura offre diverse posizioni lavorative, con l’obiettivo di garantire un’esperienza di qualità ai visitatori. Se sei interessato a far parte del team, consulta le modalità di candidatura e scopri come partecipare al nuovo ciclo stagionale.

Più di 150 nuovi lavoratori per la stagione 2026. Sono quelli che cerca Leolandia, il parco a tema di Capriate San Gervasio in provincia di Bergamo e a due passi dalla Brianza, in vista della prossima stagione che avrà il suo inizio il 14 febbraio.Si possono candidare anche giovani alla prima. 🔗 Leggi su Monzatoday.it

