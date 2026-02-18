Bimbo con il cuore bruciato rebus della compatibilità E i medici di altri tre pazienti devono rifiutare l’organo

Un bambino con il cuore bruciato dal fuoco e problemi di compatibilità ha causato il rifiuto di un cuore donato, impedendo a tre pazienti di riceverlo. Non era il primo nella lista di attesa, ma avrebbe avuto priorità se il donatore fosse stato di gruppo B, come lui. La situazione ha complicato le possibilità di trasfusioni urgenti e ha sollevato dubbi sulla gestione delle donazioni.

Non era il primo nella lista d’attesa per il trapianto di cuore, ma sarebbe diventato il numero uno se il donatore fosse stato di gruppo B, come lui. Invece il cuore disponibile apparteneva a un bambino di tre anni, morto per leucemia, gruppo 0 Rh positivo. Una compatibilità solo parziale che ha cambiato l’ordine delle priorità e riacceso il dibattito sul sistema delle assegnazioni in Italia. Il piccolo paziente di due anni e mezzo ricoverato all’ospedale Monaldi era infatti quarto nella graduatoria nazionale, proprio perché solo compatibile. Davanti a lui, tre bambini gravemente malati, ricoverati in altre cardiochirurgie italiane, con lo stesso gruppo sanguigno del donatore. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

