Domenico, il bambino di due anni di Napoli con il cuore danneggiato, ha ricevuto un nuovo organo compatibile dopo che il precedente trapianto è fallito. La disponibilità del cuore arriva in un momento difficile, mentre la Procura indaga sui dettagli del trasporto e su eventuali omissioni durante l'intervento. Prima di lui, altri tre piccoli sono in lista d’attesa per un trapianto di cuore. Oggi si tiene il maxiconsulto che potrebbe decidere il percorso da seguire per il bambino.

Nuovo cuore disponibile per il bimbo di Napoli: oggi il maxiconsulto decisivo mentre la Procura indaga su trasporto e presunte omissioni nel trapianto fallito Per Domenico, il bambino di soli 2 anni che ha subito un trapianto di cuore fallito a causa delle condizioni dell'organo, danneggiato. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - Bambino con il cuore "bruciato", trovato nuovo organo compatibile: oggi maxiconsulto, ma prima di lui ci sono 3 bimbi nella lista trapianti

Bimbo del “cuore bruciato”, c’è un nuovo organo disponibile. Il legale: “È quarto nella lista, ci sono altri tre centri coinvolti”Un bambino di soli 2 anni e 4 mesi, noto come il “cuore bruciato”, ha ricevuto un nuovo cuore dopo che un trapianto si era rivelato impossibile a causa di un organo danneggiato.

Caso cuore bruciato, il piccolo Tommaso resta nella lista trapianti: è stabile, ma graveLa Procura di Napoli ha iscritto sei persone nel registro degli indagati dopo che l’equipe dell’ospedale Monaldi ha eseguito un espianto a Bolzano e un successivo trapianto a Napoli, causando le complicazioni che hanno coinvolto il piccolo Tommaso, ora stabile ma ancora in condizioni gravi.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.