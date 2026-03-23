Il gruppo Gedi è stato ufficialmente venduto da Antenna Group, presieduto da Theodore Kyriakou. "Insieme, valorizzeremo la storia delle sue testate e la forza dei suoi brand per creare un gruppo mediatico con portata globale e un impatto significativo", ha detto Cartia d'Asero, rappresentante della società. Il gruppo, fa sapere in una nota, metterà a disposizione la propria esperienza per trasformare la società "in una solida realtà mediatica internazionale, caratterizzata da una forte indipendenza editoriale" e valuta "un possibile ampliamento delle proprie attività nel settore cinematografico in Italia, facendo leva sull'esperienza maturata nella gestione di sale e contenuti''. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Repubblica passa ai greci. Gedi venduta ad Antenna. I dettagli

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