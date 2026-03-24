Un noto musicista italiano ha ricordato pubblicamente un celebre cantautore scomparso, definendolo una colonna portante della musica nazionale. Durante un'intervista, ha menzionato il brano preferito e ha citato il suo testamento spirituale. Inoltre, ha condiviso un ricordo personale sulla frase di un amico comune, evidenziando il legame tra le due città di provenienza.

Renzo Arbore è tristissimo. La sua canzone preferita di Gino Paoli è «Senza fine». «Sono costernato — risponde al telefono -. Non lo sentivo più, da quasi un anno, anche agli amici non rispondeva più al telefono. Ma ora questo conta poco, la cosa terribile è che se n’è andato Gino Paoli, una colonna straordinaria della musica pop italiana, ma che non si può più chiamare musica leggera. Le sue canzoni sono opere importanti, degne della grande tradizione italiana della musica accademica. Ha scritto dei capolavori assoluti che rimangono, e che malgrado tutte le mode resteranno sempre verdi». Veri Evergreen«Brani meravigliosi, eterni, testi sacri anche per i jazzisti che infatti hanno sempre voluto apprezzare la nobiltà di queste canzoni da adattare in tutto il mondo»Quando vi siete conosciuti?«Nel ‘58. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

© Xml2.corriere.it - Renzo Arbore: «Ci lascia la colonna della musica italiana. La mia preferita? "Senza fine". Il suo testamento spirituale? "Ti lascio una canzone"».

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