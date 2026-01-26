La confessione di Renzo Arbore | Ero depresso Non sopportavo più musica pizza e pomodoro

Renzo Arbore ha recentemente condiviso di aver vissuto un anno di depressione, durante il quale ha perso interesse per le sue passioni più amate, come la musica, la pizza e il cucina tradizionale. Questa testimonianza offre uno spaccato sulla complessità delle difficoltà personali e sulla possibilità di affrontarle anche attraverso la condivisione di esperienze autentiche.

L'artista foggiano si racconta a Tv2000. L'intervista a cuore aperto con Paola Saluzzi a 'L'Ora solare'. Lo speciale andrà in onda giovedì 29 gennaio, alle 12.20 "Ho avuto la depressione per un anno. Non sopportavo la musica, la pizza, il pomodoro. Tutto quello che mi piace nella vita. Poi per fortuna è passata". Renzo Arbore lo racconta con la sua consueta sincerità, senza retorica né drammatizzazioni, ospite de 'L'Ora Solare', il programma di Tv2000 condotto da Paola Saluzzi, che per l'occasione è andata a trovarlo nella sua casa romana. Una puntata speciale che andrà in onda giovedì 29 gennaio, alle 12.

