Alla Passerini Landi il reading Ti lascio una canzone dedicato a Ornella Vanoni

Mercoledì 21 gennaio alle ore 17, presso il salone monumentale della biblioteca Passerini Landi, si terrà il reading

Mercoledì 21 gennaio alle ore 17, al salone monumentale della biblioteca Passerini Landi, bibliotecari e lettori renderanno omaggio a Ornella Vanoni con un reading di testi delle canzoni che l’hanno resa celebre. Nata a Milano, a 19 anni Ornella Vanoni si iscrive alla Accademia d’Arte drammatica.🔗 Leggi su Ilpiacenza.itImmagine generica

