A nove giornate dalla fine del campionato, il Napoli di Antonio Conte si trova a inseguire la vetta della classifica, distante nove punti dall’Inter che guida la classifica e con un punto di vantaggio sul Milan. La squadra spera ancora di competere per lo Scudetto, contando sui prossimi impegni e sul ritorno di alcuni giocatori chiave. La corsa al titolo si tiene aperta fino all’ultima giornata.

LA VOLATA SCUDETTO E I RIENTRI. A nove giornate dal termine, il Napoli di Antonio Conte si ritrova a -9 dall’Inter capolista e a un solo punto dal Milan secondo. Le tre vittorie consecutive contro Verona, Torino e Lecce, abbinate ai passi falsi dei nerazzurri, hanno riaperto un discorso che sembrava chiuso quando il distacco era di 14 punti. A dare forza alle ambizioni azzurre c’è lo svuotamento dell’infermeria: sono rientrati big assoluti come Anguissa, De Bruyne, Lukaku e McTominay, con Lobotka e Di Lorenzo attesi a breve. Il calendario sorride parzialmente ai partenopei rispetto al durissimo cammino che attende la squadra di Simone Inzaghi, chiamata ad affrontare Roma, Fiorentina, Lazio e Bologna. 🔗 Leggi su Napolissimo.it

© Napolissimo.it - Il Napoli crede ancora allo Scudetto: a -9 dall’Inter decisivi il calendario e il rientro dei big

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