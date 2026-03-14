Il Milan si presenta con l'obiettivo di vincere contro la Lazio, sperando di ridurre lo svantaggio a cinque punti in classifica. La squadra si trova nella stessa posizione di circa un mese fa, quando la distanza dalla vetta era identica. La scelta di Allegri di schierare Jashari come titolare rappresenta una mossa inaspettata in vista di questa partita decisiva.

Sembra di sentirlo: "Halma". I milanisti, mentre scrivono poesie dedicate a Nikola Krstovic, fanno i conti e hanno la voce di Allegri nelle orecchie. Max è sempre prudente, si sa. La domanda è la stessa per tutti: quante possibilità ci sono di rimontare questi 8 punti in due mesi all'Inter e provare a vincere lo scudetto? Proviamo a dare qualche risposta consultando il calendario e la storia di questa stagione, partendo dall'attualità. La prima certezza è che i milanisti ora ci credono, anche se l'Inter è a 68 punti e il Milan, che ovviamente deve ancora giocare, a 60. Alcuni tifosi lo dicono, altri no, ma tutti fanno i conti. E del resto. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Il Milan ora crede allo scudetto: missione -5, come 40 giorni fa. E il calendario dice che...

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