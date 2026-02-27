Uccise la fidanzata incinta 36enne a processo | Prima del delitto registrò una diretta per avere un alibi
Un uomo di 36 anni è sotto processo con l’accusa di aver ucciso la sua fidanzata, incinta di 15 settimane, nel dicembre del 2022 a Lurgan, in Irlanda del Nord. Prima del delitto, avrebbe registrato una diretta per ottenere un alibi. La vittima aveva 32 anni e si trovava in stato di gravidanza al momento della morte.
Natalie McNally, 32enne incinta di 15 settimane, è stata uccisa nel dicembre 2022 a Lurgan, in Irlanda del Nord. A processo il compagno Stephen McCullagh, 36 anni. Secondo l'accusa, il video della diretta usata come alibi sarebbe stato registrato quattro giorni prima del delitto. 🔗 Leggi su Fanpage.it
